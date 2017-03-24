Агнешка Радваньска успешно стартовала на соревнованиях Miami Open
Восьмая ракетка мира, 28-летняя полячка Агнешка Радваньска, с победы стартовала на турнире в Майами, взяв верх над 58-м номером рейтинга WTA, 25-летней китаянкой Цзян Ван, — 7/6 (3), 6/1.
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Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Агнешка реализовала пять
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