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24 марта 2017, 9:45 | Теннис | GoTennis.ru

Агнешка Радваньска успешно стартовала на соревнованиях Miami Open

Восьмая ракетка мира, 28-летняя полячка Агнешка Радваньска, с победы стартовала на турнире в Майами, взяв верх над 58-м номером рейтинга WTA, 25-летней китаянкой Цзян Ван, — 7/6 (3), 6/1.

Восьмая ракетка мира 28-летняя полячка <span class=error>Агнешка</span> <span class=error>Радваньска</span> с победы стартовала на турнире в Майами взяв верх над 58-м номером рейтинга WTA 25-летней китаянкой <span class=error>Цзян</span> Ван — 7/6 (3) 6/1. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Агнешка реализовала пять брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки, а её оппонентка один раз подала навылет, сделала два брейка и трижды ошиблась при подаче. Теперь счёт в личных встречах между теннисистками стал 4:0 в пользу представительницы Польши.

За выход в четвёртый раунд соревнований в США Радваньска скрестит ракетки с хорваткой Мирьяной Лючич-Барони, одолевшей ранее украинку Катерину Бондаренко.
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