Агнешка Радваньска успешно стартовала на соревнованиях Miami Open

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Матч продолжался 1 час 43 минуты. За это время Агнешка реализовала пять брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки, а её оппонентка один раз подала навылет, сделала два брейка и трижды ошиблась при подаче. Теперь счёт в личных встречах между теннисистками стал 4:0 в пользу представительницы Польши.