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https://sport.mail.ru/news/tennis/29185790/
24 марта 2017, 7:59 | Теннис | ТАСС

Южный заменил Томича в основной сетке теннисного турнира в Майами

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский теннисист Михаил Южный примет участие в основной сетке престижного турнира категории Masters в Майами (призовой фонд — $7 млн), заменив австралийца Бернарда Томича. Об этом сообщает пресс- служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Австралиец Бернард Томич снялся с турнира из-за травмы спины, в первом раунде Томич должен был встретиться с казахстанцем Михаилом Кукушкиным. Австралийца заменит россиянин Южный, который ранее проиграл в финале квалификационного раунда Бенджамину Беккеру из Германии в трех сетах.

Матч между Южным и Кукушкиным начался в ночь на пятницу в 2:30 мск. После пяти геймов Кукушкин ведет в первом сете со счетом 3:2.

Турнир категории Masters в Майами завершится 2 апреля.
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