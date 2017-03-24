Южный заменил Томича в основной сетке теннисного турнира в Майами

Австралиец Бернард Томич снялся с турнира из-за травмы спины, в первом раунде Томич должен был встретиться с казахстанцем Михаилом Кукушкиным. Австралийца заменит россиянин Южный, который ранее проиграл в финале квалификационного раунда Бенджамину Беккеру из Германии в трех сетах.

Матч между Южным и Кукушкиным начался в ночь на пятницу в 2:30 мск. После пяти геймов Кукушкин ведет в первом сете со счетом 3:2.

Турнир категории Masters в Майами завершится 2 апреля.