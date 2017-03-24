Южный заменил Томича в основной сетке теннисного турнира в Майами
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский теннисист Михаил Южный примет участие в основной сетке престижного турнира категории Masters в Майами (призовой фонд — $7 млн), заменив австралийца Бернарда Томича. Об этом сообщает пресс- служба Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP).
Австралиец Бернард Томич снялся с турнира
Матч между Южным и Кукушкиным начался в ночь на пятницу в 2:30 мск. После пяти геймов Кукушкин ведет в первом сете со счетом 3:2.
Турнир категории Masters в Майами завершится 2 апреля.
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