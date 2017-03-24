Российский теннисист Кузнецов вышел во второй круг турнира в Майами
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Кузнецов вышел во второй раунд престижного турнира категории Masters в Майами (призовой фонд — $7 млн).
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В стартовом матче российский теннисист обыграл Дениса Истомина из Узбекистана со счетом 6:4, 7:6 (7:0). В следующем раунде Кузнецов встретится с хорватом Иво Карловичем, который имеет 17-й номер посева и стартует в соревнованиях со второго круга.
Турнир категории Masters в Майами завершится 2 апреля.
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