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24 марта 2017, 7:59 | Теннис | ТАСС

Российский теннисист Кузнецов вышел во второй круг турнира в Майами

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Кузнецов вышел во второй раунд престижного турнира категории Masters в Майами (призовой фонд — $7 млн).

В стартовом матче Андрей Кузнецов обыграл Дениса Истомина из Узбекистана в двух сетах. Увеличить
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В стартовом матче российский теннисист обыграл Дениса Истомина из Узбекистана со счетом 6:4, 7:6 (7:0). В следующем раунде Кузнецов встретится с хорватом Иво Карловичем, который имеет 17-й номер посева и стартует в соревнованиях со второго круга.

Турнир категории Masters в Майами завершится 2 апреля.
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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский теннисист Михаил Южный примет участие в основной сетке престижного турнира категории Masters в Майами (призовой фонд — $7 млн), заменив австралийца Бернарда Томича. Об этом сообщает пресс- служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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