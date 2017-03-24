Майами. Элина Свитолина уступила Бетани Маттек-Сэндс в дебютном матче
Десятая ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина, не смогла преодолеть стартовый барьер на турнире Miami Open в США, проиграв в двух партиях 158-му номеру рейтинга WTA, 32-летней хозяйке кортов Бетани
Маттек-Сэндс, — 5/7, 4/6.
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За 1 час 48 минут, проведённые на корте, Элина записала в свой актив два эйса и три двойные ошибки, реализовав три
В следующем круге домашних соревнований Бетани сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая ранее нанесла поражение Ярославе Шведовой из Казахстана.
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