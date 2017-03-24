Майами. Элина Свитолина уступила Бетани Маттек-Сэндс в дебютном матче

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За 1 час 48 минут, проведённые на корте, Элина записала в свой актив два эйса и три двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта, а её соперница трижды подавала навылет, сделала пять брейков и тоже три раза ошиблась на подаче. До этого поединка счёт в личных противостояниях между соперницами был 2:0 в пользу уроженки Одессы.

В следующем круге домашних соревнований Бетани сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая ранее нанесла поражение Ярославе Шведовой из Казахстана.