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24 марта 2017, 9:44 | Теннис | GoTennis.ru

Майами. Элина Свитолина уступила Бетани Маттек-Сэндс в дебютном матче

Десятая ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина, не смогла преодолеть стартовый барьер на турнире Miami Open в США, проиграв в двух партиях 158-му номеру рейтинга WTA, 32-летней хозяйке кортов Бетани Маттек-Сэндс, — 5/7, 4/6.

Десятая ракетка мира 22-летняя украинка <span class=error>Элина</span> Свитолина не смогла преодолеть стартовый барьер на турнире Miami <span class=error>Open</span> в США проиграв в двух партиях 158-му номеру рейтинга WTA 32-летней хозяйке кортов <span class=error>Бетани</span> <nobr>Маттек-Сэндс</nobr> — 5/7 4/6. Увеличить
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За 1 час 48 минут, проведённые на корте, Элина записала в свой актив два эйса и три двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта, а её соперница трижды подавала навылет, сделала пять брейков и тоже три раза ошиблась на подаче. До этого поединка счёт в личных противостояниях между соперницами был 2:0 в пользу уроженки Одессы.

В следующем круге домашних соревнований Бетани сразится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая ранее нанесла поражение Ярославе Шведовой из Казахстана.
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