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24 марта 2017, 9:42 | Теннис | GoTennis.ru

Анастасия Потапова: Вдохновляюсь игрой некоторых своих ровесниц

15-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова, не сумевшая пробиться в основную сетку турнира Miami Open, поделилась восхищением от уровня игры некоторых своих сверстниц.

15-летняя российская теннисистка Анастасия <span class=error>Потапова</span> не сумевшая пробиться в основную сетку турнира Miami <span class=error>Open</span> поделилась восхищением от уровня игры некоторых своих сверстниц. Увеличить
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«Когда я вижу, как выступают теннисистки вроде Аманды Анисимовой, то у меня появляется дополнительный стимул. Мы с ней одного возраста, поэтому понимаю, что я тоже могу играть не хуже», — приводит слова Потаповой официальный сайт Тура.
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