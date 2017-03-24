Анастасия Потапова: Вдохновляюсь игрой некоторых своих ровесниц
15-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова, не сумевшая пробиться в основную сетку турнира Miami Open, поделилась восхищением от уровня игры некоторых своих сверстниц.
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«Когда я вижу, как выступают теннисистки вроде Аманды Анисимовой, то у меня появляется дополнительный стимул. Мы с ней одного возраста, поэтому понимаю, что я тоже могу играть не хуже», — приводит слова Потаповой официальный сайт Тура.
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