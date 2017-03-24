Константин Кравчук проиграл Фрэнсису Тиафо на старте «Мастерса» в Майами
32-летний россиянин Константин Кравчук, находящийся на 103-й позиции в мировой табели о рангах, завершил борьбу на турнире в Майами, уступив в дебютном поединке 101-й ракетке мира, 19-летнему хозяину кортов Фрэнсису Тиафо, — 5/7, 7/5, 1/6.
Первый матч между теннисистами длился 2 часа 1 минуту. За это время Константин записал в свой актив восемь эйсов и три двойные ошибки, реализовав три
Во втором раунде домашних соревнований Тиафо поборется с четвёртой ракеткой турнира, швейцарцем Роджером Федерером.
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