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24 марта 2017, 1:33 | Теннис | GoTennis.ru

Константин Кравчук проиграл Фрэнсису Тиафо на старте «Мастерса» в Майами

32-летний россиянин Константин Кравчук, находящийся на 103-й позиции в мировой табели о рангах, завершил борьбу на турнире в Майами, уступив в дебютном поединке 101-й ракетке мира, 19-летнему хозяину кортов Фрэнсису Тиафо, — 5/7, 7/5, 1/6.

Первый матч между теннисистами длился 2 часа 1 минуту. За это время Константин записал в свой актив восемь эйсов и три двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта. Фрэнсис сделал 12 эйсов, пять брейков и четыре раза ошибся при подаче.

Во втором раунде домашних соревнований Тиафо поборется с четвёртой ракеткой турнира, швейцарцем Роджером Федерером.
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31-летний аргентинский теннисист Орасио Себальос, занимающий 75-ю строчку в мировой классификации, успешно стартовал на соревнованиях Miami Open, переиграв 89-й номер рейтинга АТР, 26-летнего португальца Гаштао Элиаша, — 6/7 (2), 6/2, 7/5.
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