Майами. Орасио Себальос сразится со Стэном Вавринкой во втором раунде турнира
31-летний аргентинский теннисист Орасио Себальос, занимающий 75-ю строчку в мировой классификации, успешно стартовал на соревнованиях Miami Open, переиграв 89-й номер рейтинга АТР, 26-летнего португальца Гаштао Элиаша, — 6/7 (2), 6/2, 7/5.
Матч длился 2 часа 36 минут. За это время Орасио восемь раз подавал навылет, реализовал пять
Таким образом, в борьбе за выход в третий круг турнира в США Орасио Себальос померится силами со швейцарцем Стэном Вавринкой, который посеян под первым номером.
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