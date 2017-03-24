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24 марта 2017, 1:10 | Теннис | GoTennis.ru

Майами. Орасио Себальос сразится со Стэном Вавринкой во втором раунде турнира

31-летний аргентинский теннисист Орасио Себальос, занимающий 75-ю строчку в мировой классификации, успешно стартовал на соревнованиях Miami Open, переиграв 89-й номер рейтинга АТР, 26-летнего португальца Гаштао Элиаша, — 6/7 (2), 6/2, 7/5.

Матч длился 2 часа 36 минут. За это время Орасио восемь раз подавал навылет, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки, а Гаштао сделал пять эйсов и два брейка, совершив девять ошибок на подаче. Теперь счёт во встречах между игроками стал равным — 1:1.

Таким образом, в борьбе за выход в третий круг турнира в США Орасио Себальос померится силами со швейцарцем Стэном Вавринкой, который посеян под первым номером.
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24 марта

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