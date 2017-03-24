Майами. Орасио Себальос сразится со Стэном Вавринкой во втором раунде турнира

Матч длился 2 часа 36 минут. За это время Орасио восемь раз подавал навылет, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки, а Гаштао сделал пять эйсов и два брейка, совершив девять ошибок на подаче. Теперь счёт во встречах между игроками стал равным — 1:1.

Таким образом, в борьбе за выход в третий круг турнира в США Орасио Себальос померится силами со швейцарцем Стэном Вавринкой, который посеян под первым номером.