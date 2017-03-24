Майами. Анастасия Павлюченкова взяла верх над Ярославой Шведовой
17-я ракетка мира, 25-летняя россиянка Анастасия Павлюченкова, пробилась в третий раунд турнира Miami Open, сломив во втором круге соревнований сопротивление 50-го номера мировой классификации, 29-летнюю Ярославу Шведову из Казахстана, — 6/7 (3), 6/2, 6/0.
Матч длился 1 час 59 минут. За это время Анастасия сделала восемь эйсов, шесть брейков и 15 двойных ошибок, а Ярослава записала в свой актив два эйса и четыре двойные ошибки, реализовав всего один
В борьбе за выход в четвёртый раунд турнира в США Павлюченкова сыграет или с украинкой Элиной Свитолиной, или с американкой Бетани
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