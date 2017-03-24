Майами. Анастасия Павлюченкова взяла верх над Ярославой Шведовой

Матч длился 1 час 59 минут. За это время Анастасия сделала восемь эйсов, шесть брейков и 15 двойных ошибок, а Ярослава записала в свой актив два эйса и четыре двойные ошибки, реализовав всего один брейк-пойнт. Теперь счёт в личных встречах спортсменок стал 4:2 в пользу российской теннисистки.

В борьбе за выход в четвёртый раунд турнира в США Павлюченкова сыграет или с украинкой Элиной Свитолиной, или с американкой Бетани Маттек-Сэндс.