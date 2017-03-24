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https://sport.mail.ru/news/tennis/29185247/
24 марта 2017, 0:29 | Теннис | GoTennis.ru

Майами. Анастасия Павлюченкова взяла верх над Ярославой Шведовой

17-я ракетка мира, 25-летняя россиянка Анастасия Павлюченкова, пробилась в третий раунд турнира Miami Open, сломив во втором круге соревнований сопротивление 50-го номера мировой классификации, 29-летнюю Ярославу Шведову из Казахстана, — 6/7 (3), 6/2, 6/0.

Матч длился 1 час 59 минут. За это время Анастасия сделала восемь эйсов, шесть брейков и 15 двойных ошибок, а Ярослава записала в свой актив два эйса и четыре двойные ошибки, реализовав всего один брейк-пойнт. Теперь счёт в личных встречах спортсменок стал 4:2 в пользу российской теннисистки.

В борьбе за выход в четвёртый раунд турнира в США Павлюченкова сыграет или с украинкой Элиной Свитолиной, или с американкой Бетани Маттек-Сэндс.
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