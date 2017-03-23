12 эйсов не помогли Карену Хачанову преодолеть стартовый барьер на «Мастерсе» в Майами

За 2 часа 26 минут, проведённые на корте, Карен 12 раз подавал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и семь раз ошибся на подаче. Его соперник сделал два эйса, четыре брейка и допустил столько же двойных ошибок. Это была первая встреча игроков на корте.

Во втором раунде соревнований в США Диего Шварцман поборется с испанцем Давидом Феррером.