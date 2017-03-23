Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29184873/
23 марта 2017, 23:34 | Теннис | GoTennis.ru

12 эйсов не помогли Карену Хачанову преодолеть стартовый барьер на «Мастерсе» в Майами

20-летний российский теннисист Карен Хачанов, находящийся на 52-й позиции в мировой табели о рангах, покидает турнир Miami Open, проиграв в дебютном поединке 42-му номеру рейтинга АТР, 24-летнему аргентинцу Диего Шварцману, — 4/6, 6/3, 6/7 (4).

За 2 часа 26 минут, проведённые на корте, Карен 12 раз подавал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта и семь раз ошибся на подаче. Его соперник сделал два эйса, четыре брейка и допустил столько же двойных ошибок. Это была первая встреча игроков на корте.

Во втором раунде соревнований в США Диего Шварцман поборется с испанцем Давидом Феррером.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
23 марта

Miami Open. Андрей Рублёв отдал Флориану Майеру всего два гейма

12 эйсов не помогли Карену Хачанову преодолеть стартовый барьер на "Мастерсе" в Майами

Майами. Чжан Шуай сломила сопротивление Сары Эррани