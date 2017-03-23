12 эйсов не помогли Карену Хачанову преодолеть стартовый барьер на «Мастерсе» в Майами
20-летний российский теннисист Карен Хачанов, находящийся на 52-й позиции в мировой табели о рангах, покидает турнир Miami Open, проиграв в дебютном поединке 42-му номеру рейтинга АТР, 24-летнему аргентинцу Диего Шварцману, — 4/6, 6/3, 6/7 (4).
За 2 часа 26 минут, проведённые на корте, Карен 12 раз подавал навылет, реализовал четыре
Во втором раунде соревнований в США Диего Шварцман поборется с испанцем Давидом Феррером.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter