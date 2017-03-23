Miami Open. Андрей Рублёв отдал Флориану Майеру всего два гейма

Первая встреча спортсменов длилась 44 минуты. За это время Андрей записал в свой актив три эйса и три двойные ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов, тогда как Флориан лишь раз подал навылет, но допустил всего одну двойную ошибку.

В борьбе за выход в третий раунд соревнований в Майами представитель России скрестит ракетки с чехом Томашем Бердыхом.