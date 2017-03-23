Miami Open. Андрей Рублёв отдал Флориану Майеру всего два гейма
19-летний россиянин Андрей Рублёв, занимающий 130-е место в мировой классификации, успешно стартовал на «Мастерсе» в США, сломив в двух сетах сопротивление 46-й ракетки мира, 33-летнего немца Флориана Майера, — 6/1, 6/1.
Первая встреча спортсменов длилась 44 минуты. За это время Андрей записал в свой актив три эйса и три двойные ошибки, реализовав пять
В борьбе за выход в третий раунд соревнований в Майами представитель России скрестит ракетки с чехом Томашем Бердыхом.
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