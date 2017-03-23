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https://sport.mail.ru/news/tennis/29184872/
23 марта 2017, 23:34 | Теннис | GoTennis.ru

Miami Open. Андрей Рублёв отдал Флориану Майеру всего два гейма

19-летний россиянин Андрей Рублёв, занимающий 130-е место в мировой классификации, успешно стартовал на «Мастерсе» в США, сломив в двух сетах сопротивление 46-й ракетки мира, 33-летнего немца Флориана Майера, — 6/1, 6/1.

Первая встреча спортсменов длилась 44 минуты. За это время Андрей записал в свой актив три эйса и три двойные ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов, тогда как Флориан лишь раз подал навылет, но допустил всего одну двойную ошибку.

В борьбе за выход в третий раунд соревнований в Майами представитель России скрестит ракетки с чехом Томашем Бердыхом.
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12 эйсов не помогли Карену Хачанову преодолеть стартовый барьер на «Мастерсе» в Майами

20-летний российский теннисист Карен Хачанов, находящийся на 52-й позиции в мировой табели о рангах, покидает турнир Miami Open, проиграв в дебютном поединке 42-му номеру рейтинга АТР, 24-летнему аргентинцу Диего Шварцману, — 4/6, 6/3, 6/7 (4).
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23 марта

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