Николоз Басилашвили проиграл Томми Робредо на «Мастерсе» в Майами

За 1 час 59 минут, проведённые на корте, Николоз сделал два эйса, три брейка и трижды ошибся на подаче, а Томми записал в свой актив восемь эйсов и одну двойную ошибку, реализовав при этом пять брейк-пойнтов. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

Во втором круге турнира в Майами Томми Робредо сразится с хозяином кортов Сэмом Куэрри.