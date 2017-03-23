Николоз Басилашвили проиграл Томми Робредо на «Мастерсе» в Майами
25-летний грузинский теннисист Николоз Басилашвили, находящийся на 59-й позиции в рейтинге АТР, покидает соревнования Miami Open, проиграв в стартовом матче 438-й ракетке мира, 34-летнему испанцу Томми Робредо, — 6/3, 4/6, 2/6.
За 1 час 59 минут, проведённые на корте, Николоз сделал два эйса, три брейка и трижды ошибся на подаче, а Томми записал в свой актив восемь эйсов и одну двойную ошибку, реализовав при этом пять
Во втором круге турнира в Майами Томми Робредо сразится с хозяином кортов Сэмом Куэрри.
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