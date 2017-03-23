Майами. Дарья Гаврилова потерпела поражение от Люси Шафаржовой
26-й номер мировой классификации, 23-летняя Дарья Гаврилова из Австралии, покидает турнир Miami Open, уступив 36-й ракетке мира, 30-летней чешке Люси Шафаржовой, со счётом 2/6, 2/6.
Матч длился 1 час 13 минут. За это время Дарья сделала два эйса, один брейк и четыре двойные ошибки, тогда как Люси трижды подавала навылет, реализовала пять
Таким образом, следующей соперницей Шафаржовой на соревнованиях в США будет или россиянка Елена Веснина, или хорватка Айла Томлянович.
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