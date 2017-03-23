Майами. Дарья Гаврилова потерпела поражение от Люси Шафаржовой

Матч длился 1 час 13 минут. За это время Дарья сделала два эйса, один брейк и четыре двойные ошибки, тогда как Люси трижды подавала навылет, реализовала пять брейк-пойнтов и лишь раз ошиблась на подаче. Прежде счёт в личных противостояниях между соперницами был равным — 2:2.

Таким образом, следующей соперницей Шафаржовой на соревнованиях в США будет или россиянка Елена Веснина, или хорватка Айла Томлянович.