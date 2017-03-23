Miami Open. Каролина Плишкова отдала сопернице лишь четыре гейма
Третья ракетка мира, 25-летняя чешка Каролина Плишкова, успешно стартовала на турнире в Майами, одолев в дебютном поединке 86-й номер мирового рейтинга, 26-летнюю хозяйку кортов Мэдисон Бренгл, — 6/1, 6/3.
За 59 минут, проведённые на корте, Каролина записала в свой актив три эйса и две двойные ошибки, реализовав пять
В следующем раунде соревнований в США Каролина Плишкова сразится либо с немкой Кариной Виттхёфт, либо с Юлией Путинцевой из Казахстана.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter