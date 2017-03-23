Miami Open. Каролина Плишкова отдала сопернице лишь четыре гейма

За 59 минут, проведённые на корте, Каролина записала в свой актив три эйса и две двойные ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов. Мэдисон сделала один брейк и пять раз ошиблась на подаче. Теперь счёт в личных противостояниях между соперницами стал 2:0 в пользу представительницы Чехии.

В следующем раунде соревнований в США Каролина Плишкова сразится либо с немкой Кариной Виттхёфт, либо с Юлией Путинцевой из Казахстана.