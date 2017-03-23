Ярослава Шведова: К новому сезону я подошла далеко не в лучшей форме

«Это было настоящее сражение. Янкович — очень сильная соперница, против неё очень тяжело играть, но я рада, что всё же смогла её одолеть. Мой тренер напоминал мне о предыдущих встречах, которые все были трёхсетовыми, что лишний раз доказывало, что все игры с Еленой — это настоящее испытание.



К новому сезону я подошла далеко не в лучшей форме, поскольку у меня было травма и я не могла нормально тренироваться. Но я верила в то, что смогу вернуть былую форму, наверстать упущенное. Хотелось вновь найти свою игру. Сейчас всё иначе, я втягиваюсь в процесс, начинаю подниматься со дна», — приводит слова Шведовой официальный сайт WTA.