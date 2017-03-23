Звонарёва получила «уайлд кард» на турнир ITF в Стамбуле

Ранее сообщалось, что 32-летняя москвичка, не имеющая рейтинговых очков, сыграет в квалификации этих соревнований.



Звонарёва дважды играла в финалах турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, а также завоевала 12 титулов на соревнованиях WТА. Вера не выходила на корт с апреля 2015 года, а в августе 2016-го сообщила, что за минувший год вышла замуж и стала мамой.