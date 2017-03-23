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https://sport.mail.ru/news/tennis/29180378/
23 марта 2017, 16:01 | Теннис | Чемпионат.com

Звонарёва получила «уайлд кард» на турнир ITF в Стамбуле

Бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва получила «уайлд кард» на турнир ITF в Стамбуле с призовым фондом $ 15 тыс., который пройдёт с 27 марта по 2 апреля.

Ранее сообщалось, что 32-летняя москвичка, не имеющая рейтинговых очков, сыграет в квалификации этих соревнований.

Звонарёва дважды играла в финалах турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, а также завоевала 12 титулов на соревнованиях WТА. Вера не выходила на корт с апреля 2015 года, а в августе 2016-го сообщила, что за минувший год вышла замуж и стала мамой.
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