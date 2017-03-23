Рафаэль Надаль: Всегда старался прислушиваться к словам Тони

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Думаю, что смогу ездить на турниры и без Тони. Ничего революционного в таком решении нет. Я уважаю его мнение и благодарен ему за всё то, что он для меня сделал. Конечно, мне придётся потратить некоторое время на адаптацию. На наши личные взаимоотношения это никак не повлияет», — подчеркнул Рафаэль.