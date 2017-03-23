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23 марта 2017, 15:17 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Всегда старался прислушиваться к словам Тони

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал решение своего дяди и наставника Тони со следующего сезона не сопровождать его на соревнованиях.

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> прокомментировал решение своего дяди и наставника Тони со следующего сезона не сопровождать его на соревнованиях. Увеличить
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«Думаю, что смогу ездить на турниры и без Тони. Ничего революционного в таком решении нет. Я уважаю его мнение и благодарен ему за всё то, что он для меня сделал. Конечно, мне придётся потратить некоторое время на адаптацию. На наши личные взаимоотношения это никак не повлияет», — подчеркнул Рафаэль.

«Всегда старался прислушиваться к советам Тони. Если бы не он, то я стал бы футболистом, а не теннисистом. Влияние, которое он оказал на меня, как личность, и на мою игру, трудно переоценить», — приводит слова Надаля-младшего американский сайт Tennis World.
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