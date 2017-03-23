Томми Хаас: Видимо, игуана знала, что это моё последнее выступление в Майами
Немецкий теннисист Томми Хаас прокомментировал забавный эпизод, произошедший во время матча между ним и Иржи Веселы на «Мастерсе» в Майами, когда на корт выбежала игуана.
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Видимо, что-то случилось...
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«Возможно, это животное знало, что я выступаю в Майами последний раз. Было интересно. Пожалуй, я ещё никогда не видел игуану такого размера. Не представляю, откуда она взялась на первом корте.
Вряд ли в моей карьере ещё
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