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23 марта 2017, 15:07 | Теннис | GoTennis.ru

Томми Хаас: Видимо, игуана знала, что это моё последнее выступление в Майами

Немецкий теннисист Томми Хаас прокомментировал забавный эпизод, произошедший во время матча между ним и Иржи Веселы на «Мастерсе» в Майами, когда на корт выбежала игуана.

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«Возможно, это животное знало, что я выступаю в Майами последний раз. Было интересно. Пожалуй, я ещё никогда не видел игуану такого размера. Не представляю, откуда она взялась на первом корте.

Вряд ли в моей карьере ещё когда-нибудь произойдёт что-то подобное. Рад, что игуана выбрала именно нашу арену. Выглядела она потрясающе, — приводит слова Хааса официальный сайт АТР.
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