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23 марта 2017, 14:43 | Теннис | GoTennis.ru

Анна Дмитриева: По пути в финал в Индиан-Уэллсе Веснина обыграла очень сильных соперниц

Российский теннисный специалист и комментатор Анна Дмитриева прокомментировала победу Елены Весниной над Светланой Кузнецовой в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Российский теннисный специалист и комментатор Анна <span class=error>Дмитриева</span> прокомментировала победу Елены <span class=error>Весниной</span> над Светланой <span class=error>Кузнецовой</span> в финале турнира в <nobr>Индиан-Уэллсе.</nobr> Увеличить
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«Соперницы очень хорошо знали друг друга — первая встреча у них была ещё в возрасте 12 лет. Для Весниной это не первая вспышка. Первая была уже почти год назад на Уимблдоне, когда она дошла до полуфинала. И тогда многим казалось, что это какой-то элемент случайности.

Сейчас она по пути к финалу прошла, по сути дела, всех самых сильных соперниц. Разве что с Каролиной Плишковой не встретилась. Она обыграла и первую ракетку Анжелик Кербер, и Винус Уильямс, да и Светлана Кузнецова в финале считалась фаворитом, — цитирует Дмитриеву издание «Собеседник».
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