Светлана Кузнецова: Не думаю, что буду выступать ещё много лет

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Благодарна тем людям, которые хотят, чтобы я выступала вечно. Впрочем, я думаю, что я ещё успею вам надоесть (смеётся). Не знаю, сколько ещё буду играть. Скорее всего, не очень много лет.