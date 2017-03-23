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23 марта 2017, 14:34 | Теннис | GoTennis.ru

Светлана Кузнецова: Не думаю, что буду выступать ещё много лет

Российская теннисистка Светлана Кузнецова ответила на вопрос о том, как долго собирается продолжать карьеру.

Российская теннисистка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> ответила на вопрос о том как долго собирается продолжать карьеру. Увеличить
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«Благодарна тем людям, которые хотят, чтобы я выступала вечно. Впрочем, я думаю, что я ещё успею вам надоесть (смеётся). Не знаю, сколько ещё буду играть. Скорее всего, не очень много лет.

Пожалуй, буду выступать до тех пор, пока мне это будет приносить удовольствие. Возможно, закончу карьеру, когда у меня появится семья или какое-то другое интересное увлечение, — цитирует Кузнецову пресс-служба WTA.
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