Веснина и Макарова могут возглавить парный рейтинг WTA по итогам соревнований в Майами

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Для этого российской паре нужно выиграть соревнования, при этом американка Бетани Маттек-Сэндс и чешка Люси Шафаржова должны завершить борьбу ранее ½ финала, а француженка Кристина Младенович — финала.

Напомним, что на парном турнире Miami Open последняя выступает в дуэте с россиянкой Светланой Кузнецовой.