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23 марта 2017, 13:32 | Теннис | GoTennis.ru

Веснина и Макарова могут возглавить парный рейтинг WTA по итогам соревнований в Майами

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова могут выйти на первое место парного рейтинга по результатам турнира в Майами.

Российские теннисистки Елена <span class=error>Веснина</span> и Екатерина <span class=error>Макарова</span> могут выйти на первое место парного рейтинга по результатам турнира в Майами. Увеличить
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Для этого российской паре нужно выиграть соревнования, при этом американка Бетани Маттек-Сэндс и чешка Люси Шафаржова должны завершить борьбу ранее ½ финала, а француженка Кристина Младенович — финала.

Напомним, что на парном турнире Miami Open последняя выступает в дуэте с россиянкой Светланой Кузнецовой.
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