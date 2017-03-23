Веснина и Макарова могут возглавить парный рейтинг WTA по итогам соревнований в Майами
Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова могут выйти на первое место парного рейтинга по результатам турнира в Майами.
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Для этого российской паре нужно выиграть соревнования, при этом американка Бетани
Напомним, что на парном турнире Miami Open последняя выступает в дуэте с россиянкой Светланой Кузнецовой.
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