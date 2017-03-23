Miami Open. Расписание третьего игрового дня
Четверг, 23 марта, — третий игровой день турнира Miami Open в Майами. Сегодня состоятся матчи второго круга женских соревнований, продолжатся встречи первого круга у мужчин, а также пройдут матчи парного разряда.
На корты спорткомплекса Crandon Park Tennis Center выйдут семь представителей России: Константин Кравчук, Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Елена Веснина, Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Андрей Кузнецов.
Miami Open. Четверг, 23 марта 2017 года.
Stadium. Начало в 11:00 (18:00 по московскому времени)
Мэдисон Бренгл (США) — Каролина Плишкова (Чехия).
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Марсель Гранольерс (Испания) — Борна Чорич (Хорватия).
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Фрэнсис Тиафо (США) — Константин Кравчук (Россия).
Не ранее 17:00 (00:00)
Варвара Лепченко (США) — Каролин Возняцки (Дания).
Не ранее 19:30 (02:30)
Гарбин Мугуруса (Испания) — Кристина МакХэйл (США).
Не ранее 21:00 (04:00)
Томаз Беллуччи (Бразилия) — Стефан Робер (Франция).
Grandstand. Начало в 11:00 (18:00)
Николоз Басилашвили (Грузия) — Томми Робредо (Испания).
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Карен Хачанов (Россия) — Диего Шварцман (Аргентина).
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Агнешка Радваньска (Польша) — Цзян Ван (Китай).
Не ранее 15:00 (23:00)
Бернард Томич (Австралия) — Михаил Кукушкин (Казахстан).
Не ранее 17:00 (00:00)
Александр Долгополов (Украина) — Малек Жазири (Тунис).
Court 1. Начало в 11:00 (18:00)
Адриан Манннарино (Франция) — Бенджамин Беккер (Германия).
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Вероника Сепеде Роиг (Парагвай) — Доминика Цибулкова (Словакия).
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Гаштао Элиаш (Португалия) — Орасио Себальос (Аргентина).
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Яна Чепелова (Словакия) — Коко Вандевеге (США).
Не ранее 17:00 (00:00)
Джон Иснер и Стив Джонсон (США) — Фелисиано Лопес и Марк Лопес (Испания).
Court 2. Начало в 11:00 (18:00)
Люси Шафаржова (Чехия) — Дарья Гаврилова (Австралия).
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Дамир Джумхур (Босния) — Хён Чон (Южная Корея).
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Андрей Рублёв (Россия) — Флориан Майер (Германия).
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Бетани
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Рохан Бопанна и Пабло Куэвас (Индия/Уругвай) — Ник Киргиос и Мэтт Рейд (Австралия).
Court 7. Начало в 11:00 (18:00)
Каспер Рууд (Норвегия) — Лю
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Сара Эррани (Италия) — Чжан Шуай (Китай).
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Дэриан Кинг (Барбадос) — Лукаш Лацко (Словакия).
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Елена Веснина (Россия) — Айла Томлянович (Хорватия).
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Доминик Тим и Ненад Зимоньич (Австрия/Сербия) — Александр Зверев и Миша Зверев (Германия).
Court 8. Начало в 11:00 (18:00)
Катерина Бондаренко (Украина) — Мирьяна
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Раду Албот (Молдова) — Андреас Сеппи (Италия).
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Анастасия Павлюченкова (Россия) — Ярослава Шведова (Казахстан).
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Денис Истомин (Узбекистан) — Андрей Кузнецов (Россия).
Не ранее 17:00 (00:00)
Анастасия Севастова (Латвия) — Сорана Кырстя (Румыния)
Court 9. Начало в 11:00 (18:00)
Ана Конюх (Хорватия, 29) — Кирстен Флипкенс (Бельгия).
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Юлия Путинцева (Казахстан) — Карина Виттхёфт (Германия).
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Дарья Гаврилова и Йоханна Конта (Австралия/Великобритания) — Светлана Кузнецова и Кристина Младенович (Россия/Франция).
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Барбора Стрыкова (Чехия) — Йоханна Ларссон (Швеция).
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Ксения Нолл и Александра Крунич (Швейцария/Сербия) — Шуко Аояма и Чжаоксюан Янг (Япония/Китай).
Court 10. Начало в 11:00 (18:00)
Ралуца Олару и Ольга Савчук (Румыния/Украина) — Андрея Клепач и
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Фабио Фоньини и Роберт Линдстедт (Италия/Швеция) — Жиль Мюллер и Сэм Куэрри (Люксембург/США).
Не ранее 14:00 (21:00)
Юлия Гёргес и Елена Остапенко (Германия/Латвия) — Лара Аррубаррена и Чен Лянь (Испания/Китай).
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Робин Хаазе (Нидерланды) — Элиас Имер (Швеция).
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