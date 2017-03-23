Гейм, сет, игуана. Огромная ящерица стала главной звездой теннисного матча

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Оказывается, даже игры первого круга теннисного турнира могут быть интересными. Дело, правда, не в самой игре, а в том, что происходит на корте помимо встречи.

Так во время матча между немцем Томми Хаасом и чехом Иржи Веселы на турнире из серии Мастерс в Майями на корт выскочила огромная игуана. Ящерица пробежалась по корту, и забралась на электронное табло. Кого-то это напугало, кого-то повеселило.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7xRPXHR9nEY?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Судьям пришлось останавливать встречу по просьбе теннисистов даже после того, как игуана покинула корт и принялась наблюдать за ходом поединка с электронного табло. Игроки жаловались, что не могут сосредоточиться.

— Обычно они не представляют опасности, — успокаивали организаторы.

В какой-то момент Томми Хаас даже решил сфотографироваться на фоне главной звезды этого поединка. Селфи с игуаной теннисист выложил в свой фотоблог в социальной сети Инстаграм.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BR9Taj8A90G/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Special selfie @miamiopen , thanks for coming out to watch some Tennis ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от tommy haas (@tommyhaasofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-22T22:53:16+00:00">Мар 22 2017 в 3:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Правда, удачи ящерица немецкому теннисисту не принесла. Он проиграл сопернику счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:5 и вылетел в первом же круге.

— Я не знаю, почему игуана выбралась на корт. Может ей хотелось поближе понаблюдать за игрой, или она хотела подсказать мне, как правильно играть. Я беспокоился только за то, чтобы она не пострадала — нужно было аккуратно снять ее с табло, на которое выводится счет, и вывести за пределы корта. Вы же видели, она была такая большая. Я просто не мог не сфотографироваться с ней. Вряд ли такое еще произойдет в моей карьере, которая, тем более, скоро подходит к концу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"It was nice for (Iggy) to stop by. Good looking iguana." -- <a href="https://twitter.com/TommyHaas13">@tommyhaas13</a> <a href="https://t.co/ASynD4ZwoF">pic.twitter.com/ASynD4ZwoF</a></p>— Miami Open (@MiamiOpen) <a href="https://twitter.com/MiamiOpen/status/844695592848838656">22 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Появление игуаны вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи тут же начали выкладывать свои записи, которые не вошли в официальную трансляцию. Оказывается похождения смелой ящерицы были намного более интересными, чем нам показали телевизионщики.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Haas gets a selfie with the Iguana this is insane ! <a href="https://t.co/nJhjNTW6KU">pic.twitter.com/nJhjNTW6KU</a></p>— Joe C (@ProdigyRep) <a href="https://twitter.com/ProdigyRep/status/844668851476418560">22 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Игуана возвращается! Кто-нибудь, помогите!».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">IGUANA IS BACK<br>SOMEONE HELP <a href="https://twitter.com/LDavenport76">@LDavenport76</a> <a href="https://t.co/DA2W7e0Tdd">pic.twitter.com/DA2W7e0Tdd</a></p>— Tony (@tjc05) <a href="https://twitter.com/tjc05/status/844668283794214912">22 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ящерица даже показала игрокам, как надо двигаться во время поединка на корте.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Giant iguana interrupts <a href="https://twitter.com/MiamiOpen">@MiamiOpen</a> tennis match, the Internet goes wild<a href="https://t.co/MJaAVAhCjD">https://t.co/MJaAVAhCjD</a> <a href="https://t.co/BefNWIdMTg">pic.twitter.com/BefNWIdMTg</a></p>— NDTV (@ndtv) <a href="https://twitter.com/ndtv/status/844814968360910849">23 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В этом моменте игуана заставила всех вспомнить про легкую атлетику. Кто-то даже посоветовал животному принять участие в соревнованиях по прыжкам в длину.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Iguana comes up short in the Long Jump at the <a href="https://twitter.com/MiamiOpen">@MiamiOpen</a> Track and Field Championships <a href="https://t.co/evWoTU5tz0">pic.twitter.com/evWoTU5tz0</a></p>— Ricky Dimon (@Dimonator) <a href="https://twitter.com/Dimonator/status/844683582299885568">22 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Просто мы с игуаной пялимся друг на друга. Ничего необычного — на каждом теннисном матче так делаю».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">just having a casual stare-down with an iguana, just like I do at most tennis tournaments on a daily basis <a href="https://t.co/xJSKZuEczh">pic.twitter.com/xJSKZuEczh</a></p>— Ricky Dimon (@Dimonator) <a href="https://twitter.com/Dimonator/status/844678858645426176">22 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>