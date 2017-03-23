Гейм, сет, игуана. Огромная ящерица стала главной звездой теннисного матча
Гигантская ящерица выбежала на корт во время матча теннисного турнира в Майями.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Оказывается, даже игры первого круга теннисного турнира могут быть интересными. Дело, правда, не в самой игре, а в том, что происходит на корте помимо встречи.
Так во время матча между немцем Томми Хаасом и чехом Иржи Веселы на турнире из серии Мастерс в Майями на корт выскочила огромная игуана. Ящерица пробежалась по корту, и забралась на электронное табло.
Судьям пришлось останавливать встречу по просьбе теннисистов даже после того, как игуана покинула корт и принялась наблюдать за ходом поединка с электронного табло. Игроки жаловались, что не могут сосредоточиться.
— Обычно они не представляют опасности, — успокаивали организаторы.
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Правда, удачи ящерица немецкому теннисисту не принесла. Он проиграл сопернику счетом 6:7 (5:7), 6:3, 7:5 и вылетел в первом же круге.
— Я не знаю, почему игуана выбралась на корт. Может ей хотелось поближе понаблюдать за игрой, или она хотела подсказать мне, как правильно играть. Я беспокоился только за то, чтобы она не пострадала — нужно было аккуратно снять ее с табло, на которое выводится счет, и вывести за пределы корта. Вы же видели, она была такая большая. Я просто не мог не сфотографироваться с ней. Вряд ли такое еще произойдет в моей карьере, которая, тем более, скоро подходит к концу.
Появление игуаны вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи тут же начали выкладывать свои записи, которые не вошли в официальную трансляцию. Оказывается похождения смелой ящерицы были намного более интересными, чем нам показали телевизионщики.
«Игуана возвращается!
Ящерица даже показала игрокам, как надо двигаться во время поединка на корте.
В этом моменте игуана заставила всех вспомнить про легкую атлетику.
«Просто мы с игуаной пялимся друг на друга. Ничего необычного — на каждом теннисном матче так делаю».
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