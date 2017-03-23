Сегодня день рождения у Йонаса Бьоркмана!
Сегодня свой 45-й день рождения отмечает знаменитый шведский теннисист Йонас Бьоркман. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к поздравлениям в адрес Йонаса и желает ему всего наилучшего.
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Бьоркман родился в городе Векшё и начал заниматься теннисом в возрасте шести лет. В профессиональном Туре Йонас дебютировал в 1991 году. За свою карьеру швед завоевал шесть титулов в одиночном разряде.
На турнирах «Большого шлема» Бьоркман дважды доходил до полуфинала — US Open-1997 и Уимблдон-2006. Наивысшей строчки в одиночном разряде Йонас добился в ноябре 1997 года, став четвёртой ракеткой мира.
Куда больших успехов добился Бьоркман в парном разряде. Йонас является
В 1994 и 2006 годах Бьоркман становился победителем Итогового чемпионата АТР в паре. Всего за карьеру в парном разряде Бьоркман выиграл 54 турнира. Также на счету шведа два выхода в финал турниров в «Большого шлема» в смешанном разряде.
Трижды Йонас становился обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Швеции: в 1994, 1997 и 1998 годах. В конце сезона 2008 года Бьоркман объявил о завершении своей профессиональной карьеры. За время выступлений в Туре он заработал $14,610,671 призовых.
В настоящий момент Йонас периодически выступает в ветеранских соревнованиях.
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