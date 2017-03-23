Сегодня день рождения у Йонаса Бьоркмана!

Бьоркман родился в городе Векшё и начал заниматься теннисом в возрасте шести лет. В профессиональном Туре Йонас дебютировал в 1991 году. За свою карьеру швед завоевал шесть титулов в одиночном разряде.



На турнирах «Большого шлема» Бьоркман дважды доходил до полуфинала — US Open-1997 и Уимблдон-2006. Наивысшей строчки в одиночном разряде Йонас добился в ноябре 1997 года, став четвёртой ракеткой мира.



Куда больших успехов добился Бьоркман в парном разряде. Йонас является экс-лидером рейтинга АТР в паре, а также обладателем карьерного «Большого шлема». Всего же в активе Бьоркмана девять побед на «мэйджорах» в парном разряде при шести поражениях в финалах.



В 1994 и 2006 годах Бьоркман становился победителем Итогового чемпионата АТР в паре. Всего за карьеру в парном разряде Бьоркман выиграл 54 турнира. Также на счету шведа два выхода в финал турниров в «Большого шлема» в смешанном разряде.



Трижды Йонас становился обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Швеции: в 1994, 1997 и 1998 годах. В конце сезона 2008 года Бьоркман объявил о завершении своей профессиональной карьеры. За время выступлений в Туре он заработал $14,610,671 призовых.

В настоящий момент Йонас периодически выступает в ветеранских соревнованиях.