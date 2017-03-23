Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29176913/
23 марта 2017, 12:35 | Теннис | GoTennis.ru

Сегодня день рождения у Йонаса Бьоркмана!

Сегодня свой 45-й день рождения отмечает знаменитый шведский теннисист Йонас Бьоркман. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к поздравлениям в адрес Йонаса и желает ему всего наилучшего.

Сегодня свой 45-й день рождения отмечает знаменитый шведский теннисист <span class=error>Йонас</span> Бьоркман. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к поздравлениям в адрес <span class=error>Йонаса</span> и желает ему всего наилучшего. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бьоркман родился в городе Векшё и начал заниматься теннисом в возрасте шести лет. В профессиональном Туре Йонас дебютировал в 1991 году. За свою карьеру швед завоевал шесть титулов в одиночном разряде.

На турнирах «Большого шлема» Бьоркман дважды доходил до полуфинала — US Open-1997 и Уимблдон-2006. Наивысшей строчки в одиночном разряде Йонас добился в ноябре 1997 года, став четвёртой ракеткой мира.

Куда больших успехов добился Бьоркман в парном разряде. Йонас является экс-лидером рейтинга АТР в паре, а также обладателем карьерного «Большого шлема». Всего же в активе Бьоркмана девять побед на «мэйджорах» в парном разряде при шести поражениях в финалах.

В 1994 и 2006 годах Бьоркман становился победителем Итогового чемпионата АТР в паре. Всего за карьеру в парном разряде Бьоркман выиграл 54 турнира. Также на счету шведа два выхода в финал турниров в «Большого шлема» в смешанном разряде.

Трижды Йонас становился обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Швеции: в 1994, 1997 и 1998 годах. В конце сезона 2008 года Бьоркман объявил о завершении своей профессиональной карьеры. За время выступлений в Туре он заработал $14,610,671 призовых.

В настоящий момент Йонас периодически выступает в ветеранских соревнованиях.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Miami Open. Расписание третьего игрового дня

Четверг, 23 марта, — третий игровой день турнира Miami Open в Майами. Сегодня состоятся матчи второго круга женских соревнований, продолжатся встречи первого круга у мужчин, а также пройдут матчи парного разряда.
Еще 7 новостей  Все новости
23 марта

Матч между Иржи Веселы и Томми Хаасом прерывался из-за появления на корте игуаны (видео)

Веснина и Макарова могут возглавить парный рейтинг WTA по итогам соревнований в Майами

Miami Open. Расписание третьего игрового дня