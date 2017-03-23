Полин Парментье сыграет во втором круге турнира Miami Open
Французская теннисистка Полин Парментье преодолела барьер первого раунда соревнований в Майами, обыграв в двух партиях свою соотечественницу Осеан Додин, — 6/2, 6/1.
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Встреча продлилась 49 минут. 57-й номер рейтинга WTA, 31-летняя Полин, записала в свой актив четыре брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 20-летняя Додин, занимающая 59-е место в мировой классификации, совершила один эйс и шесть двойных ошибок. Парментье вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 3:2.
Во втором круге турнира Miami Open Парментье померится силами с венгеркой Тимеа Бабош.
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