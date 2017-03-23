Аслан Карацев завершил выступление на «Челленджере» в Китае
Российский теннисист Аслан Карацев не смог преодолеть барьер второго раунда «Челленджера» в Гуанчжоу (Китай), уступив в трёх сетах канадцу Стивену Диезу, — 1/6, 6/1, 2/6.
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За время матча, продлившегося 1 час 27 минут, 293-я ракетка мира, 23-летний Карацев, трижды брал подачу соперника, сделал четыре эйса и три двойные ошибки. 26-летний Стивен, занимающий 182-ю строчку в мировой классификации, реализовал пять
В четвертьфинале соревнований Диез сразится с итальянцем Томасом Фаббиано.
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