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23 марта 2017, 11:58 | Теннис | GoTennis.ru

Адам Павлашек уступил в двух сетах Тэйлору Фритцу на «Мастерсе» в Майами

Чешский теннисист Адам Павлашек не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Майами, проиграв в двух партиях хозяину кортов Тэйлору Фритцу, — 2/6, 3/6.

Чешский теннисист Адам <span class=error>Павлашек</span> не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Майами проиграв в двух партиях хозяину кортов <span class=error>Тэйлору</span> <span class=error>Фритцу</span> — 2/6 3/6. Увеличить
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За 1 час 7 минут, проведённых на корте, 96-й номер рейтинга АТР, 22-летний Павлашек, дважды брал подачу соперника, сделал три эйса и столько же двойных ошибок. 19-летний Тэйлор, занимающий 126-ю строчку мировой табели о рангах, записал в свой актив пять брейков и три эйса, дважды ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Miami Open Фритц будет противостоять немцу Филиппу Кольшрайберу.
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