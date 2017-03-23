Адам Павлашек уступил в двух сетах Тэйлору Фритцу на «Мастерсе» в Майами

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За 1 час 7 минут, проведённых на корте, 96-й номер рейтинга АТР, 22-летний Павлашек, дважды брал подачу соперника, сделал три эйса и столько же двойных ошибок. 19-летний Тэйлор, занимающий 126-ю строчку мировой табели о рангах, записал в свой актив пять брейков и три эйса, дважды ошибившись при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Miami Open Фритц будет противостоять немцу Филиппу Кольшрайберу.