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23 марта 2017, 11:49 | Теннис | GoTennis.ru

Майами. Тэйлор Таунсенд преодолела барьер первого раунда соревнований

Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд прошла во второй круг турнира в Майами, переиграв в трёх партиях свою соотечественницу Аманду Анисимову, — 2/6, 6/2, 6/3.

Американская теннисистка <span class=error>Тэйлор</span> Таунсенд прошла во второй круг турнира в Майами переиграв в трёх партиях свою соотечественницу <span class=error>Аманду</span> <span class=error>Анисимову</span> — 2/6 6/2 6/3. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 57 минут. 111-я ракетка мира, 20-летняя Тэйлор, реализовала шесть брейк-пойнтов и дважды ошибалась при подаче. 15-летняя Анисимова, находящаяся на 512-й позиции мировой классификации, четырежды брала подачу соперницы и допустила четыре двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде соревнований Miami Open Таунсенд сразится с итальянкой Робертой Винчи.
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