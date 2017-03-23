Майами. Тэйлор Таунсенд преодолела барьер первого раунда соревнований
Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд прошла во второй круг турнира в Майами, переиграв в трёх партиях свою соотечественницу Аманду Анисимову, — 2/6, 6/2, 6/3.
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Поединок продлился 1 час 57 минут. 111-я ракетка мира, 20-летняя Тэйлор, реализовала шесть
Во втором раунде соревнований Miami Open Таунсенд сразится с итальянкой Робертой Винчи.
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