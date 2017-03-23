Майами. Тэйлор Таунсенд преодолела барьер первого раунда соревнований

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Поединок продлился 1 час 57 минут. 111-я ракетка мира, 20-летняя Тэйлор, реализовала шесть брейк-пойнтов и дважды ошибалась при подаче. 15-летняя Анисимова, находящаяся на 512-й позиции мировой классификации, четырежды брала подачу соперницы и допустила четыре двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.

Во втором раунде соревнований Miami Open Таунсенд сразится с итальянкой Робертой Винчи.