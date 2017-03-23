Гвидо Пелья пробился во второй круг соревнований в Майами

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Матч продолжался 2 часа 15 минут. 158-я ракетка мира, 26-летний Гвидо, сделал четыре брейка и один эйс, пять раз ошибившись при подаче. 29-летний Смычек, занимающий 166-е место в рейтинге АТР, пять раз брал подачу оппонента, выполнил один эйс и допустил шесть двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Miami Open Пелья померится силами с болгарином Григором Димитровым.