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23 марта 2017, 11:34 | Теннис | GoTennis.ru

Гвидо Пелья пробился во второй круг соревнований в Майами

Аргентинский теннисист Гвидо Пелья преодолел барьер первого раунда турнира в Майами, обыграв в двух партиях американца Тима Смычека, — 3/6, 6/4, 7/6 (3).

Аргентинский теннисист <span class=error>Гвидо</span> <span class=error>Пелья</span> преодолел барьер первого раунда турнира в Майами обыграв в двух партиях американца <span class=error>Тима</span> <span class=error>Смычека</span> — 3/6 6/4 7/6 (3). Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 15 минут. 158-я ракетка мира, 26-летний Гвидо, сделал четыре брейка и один эйс, пять раз ошибившись при подаче. 29-летний Смычек, занимающий 166-е место в рейтинге АТР, пять раз брал подачу оппонента, выполнил один эйс и допустил шесть двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Miami Open Пелья померится силами с болгарином Григором Димитровым.
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