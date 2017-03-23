Луиза Чирико проиграла на старте турнира Miami Open
Американская теннисистка Луиза Чирико не смогла преодолеть барьер первого круга соревнований в Майами, уступив в трёх сетах японке Рисе Одзаки, — 6/3, 5/7, 1/6.
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Поединок продлился 2 часа 6 минут. 63-я ракетка мира, 20-летняя Луиза, трижды брала подачу оппонентки, сделала один эйс и четыре двойные ошибки. 22-летняя Риса, занимающая 87-ю позицию в мировой классификации, реализовала пять
Во втором раунде турнира Miami Open Одзаки выступит против Кики Бертенс из Нидерландов.
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