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https://sport.mail.ru/news/tennis/29175663/
23 марта 2017, 11:33 | Теннис | GoTennis.ru

Луиза Чирико проиграла на старте турнира Miami Open

Американская теннисистка Луиза Чирико не смогла преодолеть барьер первого круга соревнований в Майами, уступив в трёх сетах японке Рисе Одзаки, — 6/3, 5/7, 1/6.

Американская теннисистка Луиза <span class=error>Чирико</span> не смогла преодолеть барьер первого круга соревнований в Майами уступив в трёх сетах японке Рисе <span class=error>Одзаки</span> — 6/3 5/7 1/6. Увеличить
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Поединок продлился 2 часа 6 минут. 63-я ракетка мира, 20-летняя Луиза, трижды брала подачу оппонентки, сделала один эйс и четыре двойные ошибки. 22-летняя Риса, занимающая 87-ю позицию в мировой классификации, реализовала пять брейк-пойнтов, совершила два эйса и три двойные ошибки. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором раунде турнира Miami Open Одзаки выступит против Кики Бертенс из Нидерландов.
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