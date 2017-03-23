Луиза Чирико проиграла на старте турнира Miami Open

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Поединок продлился 2 часа 6 минут. 63-я ракетка мира, 20-летняя Луиза, трижды брала подачу оппонентки, сделала один эйс и четыре двойные ошибки. 22-летняя Риса, занимающая 87-ю позицию в мировой классификации, реализовала пять брейк-пойнтов, совершила два эйса и три двойные ошибки. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

Во втором раунде турнира Miami Open Одзаки выступит против Кики Бертенс из Нидерландов.