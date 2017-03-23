Кайл Эдмунд не смог преодолеть барьер первого раунда «Мастерса» в Майами
Британский теннисист Кайл Эдмунд потерпел поражение в трёх сетах от американца Джареда Дональдсона и завершил выступление на турнире в Майами в первом круге — 6/2, 6/7 (4), 2/6.
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За 2 часа 23 минуты, проведённые на корте, 45-й номер рейтинга АТР, 22-летний Эдмунд, трижды брал подачу соперника, сделал девять эйсов и шесть двойных ошибок. 20-летний Джаред, занимающий 95-е место в мировой классификации, реализовал три
Во втором раунде соревнований Miami Open Дональдсон померится силами с немцем Мишей Зверевым.
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