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https://sport.mail.ru/news/tennis/29175436/
23 марта 2017, 11:05 | Теннис | GoTennis.ru

Кайл Эдмунд не смог преодолеть барьер первого раунда «Мастерса» в Майами

Британский теннисист Кайл Эдмунд потерпел поражение в трёх сетах от американца Джареда Дональдсона и завершил выступление на турнире в Майами в первом круге — 6/2, 6/7 (4), 2/6.

Британский теннисист Кайл Эдмунд потерпел поражение в трёх сетах от американца <span class=error>Джареда</span> Дональдсона и завершил выступление на турнире в Майами в первом круге — 6/2 6/7 (4) 2/6. Увеличить
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За 2 часа 23 минуты, проведённые на корте, 45-й номер рейтинга АТР, 22-летний Эдмунд, трижды брал подачу соперника, сделал девять эйсов и шесть двойных ошибок. 20-летний Джаред, занимающий 95-е место в мировой классификации, реализовал три брейк-пойнта, совершил восемь эйсов и трижды ошибался при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором раунде соревнований Miami Open Дональдсон померится силами с немцем Мишей Зверевым.
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