Кайл Эдмунд не смог преодолеть барьер первого раунда «Мастерса» в Майами

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За 2 часа 23 минуты, проведённые на корте, 45-й номер рейтинга АТР, 22-летний Эдмунд, трижды брал подачу соперника, сделал девять эйсов и шесть двойных ошибок. 20-летний Джаред, занимающий 95-е место в мировой классификации, реализовал три брейк-пойнта, совершил восемь эйсов и трижды ошибался при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором раунде соревнований Miami Open Дональдсон померится силами с немцем Мишей Зверевым.