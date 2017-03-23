Miami Open. Магда Линетт выбыла из борьбы на турнире

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Матч продлился 1 час 45 минут. 73-я ракетка мира, 25-летняя Линетт, четырежды брала подачу соперницы, сделала пять эйсов и три двойные ошибки. 23-летняя Айла, занимающая 594-ю строчку мировой табели о рангах, записала в свой актив шесть брейков и четыре эйса, пять раз ошибившись при подаче. Это была первая очная встреча спортсменок.

Во втором круге турнира Miami Open Томлянович сыграет с россиянкой Еленой Весниной.