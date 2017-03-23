Лорен Дэвис покидает соревнования в Майами
Американская теннисистка Лорен Дэвис не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Майами, проиграв своей соотечественнице Варваре Лепченко, — 3/6, 3/6.
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Поединок продлился 1 час 18 минут. 34-я ракетка мира, 23-летняя Лорен, дважды брала подачу соперницы, сделала один эйс и четыре двойные ошибки. 30-летняя Лепченко, занимающая 83-ю строчку мировой табели о рангах, реализовала пять
Во втором круге соревнований Miami Open Лепченко сразится с датчанкой Каролин Возняцки.
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