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23 марта 2017, 10:42 | Теннис | GoTennis.ru

Лорен Дэвис покидает соревнования в Майами

Американская теннисистка Лорен Дэвис не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Майами, проиграв своей соотечественнице Варваре Лепченко, — 3/6, 3/6.

Американская теннисистка <span class=error>Лорен</span> <span class=error>Дэвис</span> не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Майами проиграв своей соотечественнице Варваре <span class=error>Лепченко</span> — 3/6 3/6. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 18 минут. 34-я ракетка мира, 23-летняя Лорен, дважды брала подачу соперницы, сделала один эйс и четыре двойные ошибки. 30-летняя Лепченко, занимающая 83-ю строчку мировой табели о рангах, реализовала пять брейк-пойнтов и один раз ошиблась при подаче. Лепченко вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 2:1.

Во втором круге соревнований Miami Open Лепченко сразится с датчанкой Каролин Возняцки.
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