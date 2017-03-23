Дуди Села сыграет с Рафаэлем Надалем во втором круге «Мастерса» в Майами

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За 51 минуту, проведённую на корте, 83-я ракетка мира, 31-летний Дуди, реализовал шесть брейк-пойнтов и один раз подал навылет. 22-летний Харрисон, занимающий 456-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, совершил два эйса и две двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Miami Open Села будет противостоять испанцу Рафаэлю Надалю.