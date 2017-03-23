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23 марта 2017, 10:28 | Теннис | GoTennis.ru

Дуди Села сыграет с Рафаэлем Надалем во втором круге «Мастерса» в Майами

Израильский теннисист Дуди Села преодолел барьер первого раунда турнира в Майами, победив в двух сетах американца Кристиана Харрисона, — 6/1, 6/1.

Израильский теннисист <span class=error>Дуди</span> Села преодолел барьер первого раунда турнира в Майами победив в двух сетах американца <span class=error>Кристиана</span> <span class=error>Харрисона</span> — 6/1 6/1. Увеличить
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За 51 минуту, проведённую на корте, 83-я ракетка мира, 31-летний Дуди, реализовал шесть брейк-пойнтов и один раз подал навылет. 22-летний Харрисон, занимающий 456-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, совершил два эйса и две двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Miami Open Села будет противостоять испанцу Рафаэлю Надалю.
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