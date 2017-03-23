Майами. Шелби Роджерс одержала волевую победу на старте турнира
Американская теннисистка Шелби Роджерс преодолела барьер первого круга соревнований в Майами, переиграв в трёх сетах Марину Эракович из Новой Зеландии, — 4/6, 6/3, 7/6 (4).
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Поединок продлился 2 часа 39 минут. 61-я ракетка мира, 24-летняя Шелби, сделала шесть брейков и два эйса, четырежды ошибившись при подаче. 29-летняя Эракович, находящаяся на 107-й позиции в мировой классификации, пять раз брала подачу соперницы, совершила три эйса и 13 двойных ошибок. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.
Во втором раунде турнира Miami Open Роджерс сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной.
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