Владимир Игнатик во втором круге турнира в Гуаньчжоу переиграл японца
Белорусский теннисист Владимир Игнатик вышел в третий раунд турнира в китайском Гуаньчжоу (призовой фонд — 50 тысяч долларов). В матче второго круга спортсмен в двух сетах переиграл японца Шуичи Секигучи (7:6, 6:4).
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Владимир Игнатик (147 ATP, Беларусь, 7) — Шуичи Секигучи (324 ATP, Япония, LL) — 7:6 (11), 6:4.
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