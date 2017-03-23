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23 марта 2017, 10:25 | Теннис | «Прессбол»

Владимир Игнатик во втором круге турнира в Гуаньчжоу переиграл японца

Белорусский теннисист Владимир Игнатик вышел в третий раунд турнира в китайском Гуаньчжоу (призовой фонд — 50 тысяч долларов). В матче второго круга спортсмен в двух сетах переиграл японца Шуичи Секигучи (7:6, 6:4).

Белорусский теннисист Владимир <span class=error>Игнатик</span> вышел в третий раунд турнира в китайском <span class=error>Гуаньчжоу</span> (призовой фонд — 50 тысяч долларов). В матче второго круга спортсмен в двух сетах переиграл японца <span class=error>Шуичи</span> Секигучи (7:6 6:4). Увеличить
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Владимир Игнатик (147 ATP, Беларусь, 7) — Шуичи Секигучи (324 ATP, Япония, LL) — 7:6 (11), 6:4.

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