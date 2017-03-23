Майами. Федерико Дельбонис взял верх над Хуаном Монако

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За 2 часа 8 минут, проведённых на корте, 57-я ракетка мира, 26-летний Федерико, реализовал пять брейк-пойнтов, сделал один эйс и пять раз ошибался при подаче. 32-летний Монако, занимающий 72-ю строчку мировой табели о рангах, четырежды брал подачу соперника и допустил одну двойную ошибку. В личных встречах игроков установилось равенство — 2:2.