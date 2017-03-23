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https://sport.mail.ru/news/tennis/29174796/
23 марта 2017, 10:15 | Теннис | GoTennis.ru

Майами. Федерико Дельбонис взял верх над Хуаном Монако

Аргентинский теннисист Федерико Дельбонис прошёл во второй раунд «Мастерса» в Майами, обыграв в двух партиях своего соотечественника Хуана Монако, — 7/5, 7/6 (4).

Аргентинский теннисист <span class=error>Федерико</span> Дельбонис прошёл во второй раунд <span class=error>Мастерса</span> в Майами обыграв в двух партиях своего соотечественника Хуана Монако — 7/5 7/6 (4). Увеличить
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За 2 часа 8 минут, проведённых на корте, 57-я ракетка мира, 26-летний Федерико, реализовал пять брейк-пойнтов, сделал один эйс и пять раз ошибался при подаче. 32-летний Монако, занимающий 72-ю строчку мировой табели о рангах, четырежды брал подачу соперника и допустил одну двойную ошибку. В личных встречах игроков установилось равенство — 2:2.

Во втором круге турнира Miami Open Дельбонис сразится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
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