Майами. Федерико Дельбонис взял верх над Хуаном Монако
Аргентинский теннисист Федерико Дельбонис прошёл во второй раунд «Мастерса» в Майами, обыграв в двух партиях своего соотечественника Хуана Монако, — 7/5, 7/6 (4).
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За 2 часа 8 минут, проведённых на корте, 57-я ракетка мира, 26-летний Федерико, реализовал пять
Во втором круге турнира Miami Open Дельбонис сразится с испанцем Пабло
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