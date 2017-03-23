Юлия Гёргес стала участницей второго раунда соревнований Miami Open
Немецкая теннисистка Юлия Гёргес преодолела барьер первого круга турнира в Майами, переиграв в двух сетах американку Элисон Риске, — 7/5, 6/3.
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За 1 час 33 минуты, проведённые на корте, 47-я ракетка мира, 28-летняя Юлия, записала в свой актив четыре брейка и пять эйсов, четырежды ошибившись при подаче. 26-летняя Риске, занимающая 38-е место в рейтинге WTA, два раза брала подачу оппонентки и не допускала двойных ошибок. Это была первая очная встреча спортсменок.
Во втором раунде соревнований Miami Open Гёргес сразится с испанкой Карлой Суарес Наварро.
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