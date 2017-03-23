Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29174733/
23 марта 2017, 10:17 | Теннис | РИА Новости

В Майами теннисный матч прервали из-за выбежавшей на корт ящерицы

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Крупная ящерица прервала матч первого круга теннисного турнира категории Masters в Майами между немцем Томми Хаасом и чехом Иржи Веселы.

Сначала игуана забралась на табло, а затем оказалась на корте. Игроки ящерицы не испугались: Хаас снимал происходящее на телефон, а Веселы переводил дух на скамейке.

Игра возобновилась после того, как рептилию поймали.

В итоге немец уступил чеху в трех сетах (7:6 (5), 3:6, 5:7).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
22 марта

Запад засуетился, пытаясь выкрутиться из ситуации с Украиной. Мнение

Почему Киев скрывает десятки тысяч убитых военнослужащих в Донбассе

Гранты и диверсанты. Белоруссию «накрыла» программа США