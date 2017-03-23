Кевин Андерсон стал соперником Кеи Нишикори по второму кругу соревнований в Майами

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Первая очная встреча игроков продлилась 1 час 31 минуту. 74-я ракетка мира, 30-летний Кевин, сделал четыре брейка и восемь эйсов, дважды ошибившись при подаче. 26-летний Лайович, занимающий 85-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента и допустил две двойные ошибки.

Во втором круге соревнований Miami Open Андерсон сразится с японцем Кеи Нишикори.