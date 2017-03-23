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23 марта 2017, 10:02 | Теннис | GoTennis.ru

Кевин Андерсон стал соперником Кеи Нишикори по второму кругу соревнований в Майами

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон преодолел барьер второго раунда «Мастерса» в Майами, обыграв в двух сетах серба Душана Лайовича, — 6/2, 7/5.

Южноафриканский теннисист <span class=error>Кевин</span> Андерсон преодолел барьер второго раунда <span class=error>Мастерса</span> в Майами обыграв в двух сетах серба <span class=error>Душана</span> <span class=error>Лайовича</span> — 6/2 7/5. Увеличить
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Первая очная встреча игроков продлилась 1 час 31 минуту. 74-я ракетка мира, 30-летний Кевин, сделал четыре брейка и восемь эйсов, дважды ошибившись при подаче. 26-летний Лайович, занимающий 85-ю позицию в мировой классификации, один раз взял подачу оппонента и допустил две двойные ошибки.

Во втором круге соревнований Miami Open Андерсон сразится с японцем Кеи Нишикори.
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