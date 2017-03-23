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23 марта 2017, 10:01 | Теннис | GoTennis.ru

Miami Open. Иржи Веселы сломил сопротивление Томми Хааса

Чешский теннисист Иржи Веселы преодолел барьер первого раунда турнира в Майами, переиграв в трёх сетах немца Томми Хааса, — 6/7 (5), 6/3, 7/5.

Чешский теннисист <span class=error>Иржи</span> Веселы преодолел барьер первого раунда турнира в Майами переиграв в трёх сетах немца <span class=error>Томми</span> <span class=error>Хааса</span> — 6/7 (5) 6/3 7/5. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 36 минут. 54-й номер рейтинга АТР, 23-летний Иржи, сделал три брейка и 12 эйсов, шесть раз ошибившись при подаче. 38-летний Хаас, занимающий 1022-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, совершил шесть эйсов и семь двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Miami Open Веселы померится силами с испанцем Альбертом Рамосом.
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