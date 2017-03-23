Miami Open. Иржи Веселы сломил сопротивление Томми Хааса

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Матч продолжался 2 часа 36 минут. 54-й номер рейтинга АТР, 23-летний Иржи, сделал три брейка и 12 эйсов, шесть раз ошибившись при подаче. 38-летний Хаас, занимающий 1022-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, совершил шесть эйсов и семь двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Miami Open Веселы померится силами с испанцем Альбертом Рамосом.