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23 марта 2017, 9:55 | Теннис | УНИАН

Бондаренко вышла во второй раунд турнира в Майами

Против Бондаренко действовала представительница четвертой сотни рейтинга WTA — испанка Паула Бадоса Хиберт. Именно Екатерина была фавориткой противостояния, что подтвердила в двух сетах — 6:4, 7:5, как пишет ZN.UA.

Во Флориде стартовал турнир серии WTA Premier Mandatory — Miami <span class=error>Open</span>. В первом раунде в борьбу от Украины вступили две украинки — Катерина <span class=error>Бондаренко</span> и <span class=error>Леся</span> <span class=error>Цуренко</span>. Увеличить
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Это первый выход Бондаренко во второй раунд турнира в Майами впервые с 2012 года. Ее следующей соперницей будет полуфиналистка Australian Open из Хорватии Мирьяна Лучич-Бароне.

Куда меньше повезло Цуренко, которая уже в первом сете была вынуждена сняться с соревнований из-за травмы бедра.

1-й раунд Катерина Бондаренко (Украина) — Паула Бадоса Хиберт (Испания) — 6:4, 7:5.

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Леся Цуренко (Украина) — 3:2, отказ Цуренко.

Стоит отметить, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вступит в борьбу со второго раунда.

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