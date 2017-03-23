Бондаренко вышла во второй раунд турнира в Майами

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Это первый выход Бондаренко во второй раунд турнира в Майами впервые с 2012 года. Ее следующей соперницей будет полуфиналистка Australian Open из Хорватии Мирьяна Лучич-Бароне.

Куда меньше повезло Цуренко, которая уже в первом сете была вынуждена сняться с соревнований из-за травмы бедра.

1-й раунд Катерина Бондаренко (Украина) — Паула Бадоса Хиберт (Испания) — 6:4, 7:5.

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Леся Цуренко (Украина) — 3:2, отказ Цуренко.

Стоит отметить, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вступит в борьбу со второго раунда.