Бондаренко вышла во второй раунд турнира в Майами
Против Бондаренко действовала представительница четвертой сотни рейтинга WTA — испанка Паула Бадоса Хиберт. Именно Екатерина была фавориткой противостояния, что подтвердила в двух сетах — 6:4, 7:5, как пишет ZN.UA.
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Это первый выход Бондаренко во второй раунд турнира в Майами впервые с 2012 года. Ее следующей соперницей будет полуфиналистка Australian Open из Хорватии Мирьяна
Куда меньше повезло Цуренко, которая уже в первом сете была вынуждена сняться с соревнований
1-й раунд Катерина Бондаренко (Украина) — Паула Бадоса Хиберт (Испания) — 6:4, 7:5.
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — Леся Цуренко (Украина) — 3:2, отказ Цуренко.
Стоит отметить, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вступит в борьбу со второго раунда.
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