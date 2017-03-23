Эжени Бушар завершила борьбу на турнире в Майами
56-я ракетка мира, канадка Эжени Бушар, не справилась с австралийкой Эшли Барти, занимающей 91-ю строчку рейтинга WTA, уступив со счётом 4/6, 7/5, 3/6 на старте соревнований в Майами.
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Матч продолжался 2 часа 6 минут. За это время спортсменки допустили по семь двойных ошибок. При этом 23-летняя Бушар сделала шесть эйсов и четыре брейка, а 20-летняя Барти пять раз подала навылет и реализовала шесть
Следующей соперницей Барти на турнире Miami Open станет её соотечественница Саманта Стосур.
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