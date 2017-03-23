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https://sport.mail.ru/news/tennis/29174434/
23 марта 2017, 10:01 | Теннис | GoTennis.ru

Эжени Бушар завершила борьбу на турнире в Майами

56-я ракетка мира, канадка Эжени Бушар, не справилась с австралийкой Эшли Барти, занимающей 91-ю строчку рейтинга WTA, уступив со счётом 4/6, 7/5, 3/6 на старте соревнований в Майами.

56-я ракетка мира канадка <span class=error>Эжени</span> <span class=error>Бушар</span> не справилась с австралийкой <span class=error>Эшли</span> <span class=error>Барти</span> занимающей 91-ю строчку рейтинга WTA уступив со счётом 4/6 7/5 3/6 на старте соревнований в Майами. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 6 минут. За это время спортсменки допустили по семь двойных ошибок. При этом 23-летняя Бушар сделала шесть эйсов и четыре брейка, а 20-летняя Барти пять раз подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов. Это была первая официальная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Барти на турнире Miami Open станет её соотечественница Саманта Стосур.
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