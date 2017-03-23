Виктор Троицки одержал победу на старте «Мастерса» в Майами

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За время матча, продлившегося 1 час 56 минут, 38-я ракетка мира, 31-летний Виктор, сделал четыре брейка и десять эйсов, трижды ошибившись при подаче. 22-летний Монтейро, занимающий 82-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу оппонента, совершил четыре эйса и две двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Miami Open Троицки сразится с канадцем Милошем Раоничем.