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23 марта 2017, 10:00 | Теннис | GoTennis.ru

Виктор Троицки одержал победу на старте «Мастерса» в Майами

Сербский теннисист Виктор Троицки преодолел барьер первого раунда турнира в Майами, переиграв в трёх сетах бразильца Тьяго Монтейро, — 5/7, 6/3, 6/1.

Сербский теннисист Виктор <span class=error>Троицки</span> преодолел барьер первого раунда турнира в Майами переиграв в трёх сетах бразильца <span class=error>Тьяго</span> <span class=error>Монтейро</span> — 5/7 6/3 6/1. Увеличить
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За время матча, продлившегося 1 час 56 минут, 38-я ракетка мира, 31-летний Виктор, сделал четыре брейка и десять эйсов, трижды ошибившись при подаче. 22-летний Монтейро, занимающий 82-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу оппонента, совершил четыре эйса и две двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Miami Open Троицки сразится с канадцем Милошем Раоничем.
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