Виктор Троицки одержал победу на старте «Мастерса» в Майами
Сербский теннисист Виктор Троицки преодолел барьер первого раунда турнира в Майами, переиграв в трёх сетах бразильца Тьяго Монтейро, — 5/7, 6/3, 6/1.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За время матча, продлившегося 1 час 56 минут, 38-я ракетка мира, 31-летний Виктор, сделал четыре брейка и десять эйсов, трижды ошибившись при подаче. 22-летний Монтейро, занимающий 82-е место в рейтинге АТР, один раз взял подачу оппонента, совершил четыре эйса и две двойные ошибки. Ранее между собой игроки не встречались.
Во втором круге соревнований Miami Open Троицки сразится с канадцем Милошем Раоничем.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter