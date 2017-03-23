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23 марта 2017, 9:59 | Теннис | GoTennis.ru

Майами. Моника Пюиг завершила выступление на турнире

Пуэрториканская теннисистка Моника Пюиг не смогла преодолеть барьер первого раунда соревнований в Майами, проиграв в двух сетах румынке Соране Кырсте, — 2/6, 4/6.

<span class=error>Пуэрториканская</span> теннисистка Моника <span class=error>Пюиг</span> не смогла преодолеть барьер первого раунда соревнований в Майами проиграв в двух сетах румынке <span class=error>Соране</span> <span class=error>Кырсте</span> — 2/6 4/6. Увеличить
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Поединок продлился 1 час 9 минут. 40-я ракетка мира, 23-летняя Пюиг, трижды брала подачу оппонентки, совершила два эйса и три двойные ошибки. 26-летняя Кырстя, занимающая 65-ю позицию в мировой классификации, реализовала шесть брейк-пойнтов, сделала один эйс и три раза ошибалась при подаче. Румынка остаётся лидером в личных встречах соперниц — 2:0.

Во втором круге турнира Miami Open Кырстя сразится с Анастасией Севастовой из Латвии.
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