Майами. Моника Пюиг завершила выступление на турнире

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Поединок продлился 1 час 9 минут. 40-я ракетка мира, 23-летняя Пюиг, трижды брала подачу оппонентки, совершила два эйса и три двойные ошибки. 26-летняя Кырстя, занимающая 65-ю позицию в мировой классификации, реализовала шесть брейк-пойнтов, сделала один эйс и три раза ошибалась при подаче. Румынка остаётся лидером в личных встречах соперниц — 2:0.

Во втором круге турнира Miami Open Кырстя сразится с Анастасией Севастовой из Латвии.