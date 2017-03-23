Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29173725/
23 марта 2017, 9:50 | Теннис | БЕЛТА

Александра Саснович обыграла Ализе Корне на теннисном турнире в Майами

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович победно стартовала в основной сетке престижного турнира категории «Премьер» в американском Майами (призовой фонд — $7 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>23 марта Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Белорусская теннисистка Александра <span class=error>Саснович</span> победно стартовала в основной сетке престижного турнира категории Премьер в американском Майами (призовой фонд — 7 млн) сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом круге Саснович, занимающая 120-е место в мировом рейтинге, переиграла 44-ю ракетку планеты француженку Ализе Корне в тяжелом трехсетовом поединке — 6:4, 1:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 ч. 37 мин. Следующей соперницей Александры будет 11-я ракетка мира британская теннисистка Йоханна Конта. Александра Саснович пробилась в основную сетку соревнований в Майами, одержав две победы в квалификации — над болгаркой Элицей Костовой (143-й номер рейтинга WTA) — 6:2, 0:6, 6:2 и полькой Магдой Линетт (73) — 6:4, 6:2.

Год назад этот престижный турнир выиграла лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко.

В мужском парном разряде белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи в первом раунде будут соперничать с еще одним интернациональным тандемом Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Соарес (Бразилия), посеянным под 4-м номером.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Немецкая теннисистка Ангелика Кербер возглавила мировой рейтинг, Виктория Азаренко опустилась на 48-е место

Немецкая теннисистка Ангелика Кербер возглавила мировой рейтинг, Виктория Азаренко опустилась на 48-е место

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немка Ангелика Кербер возглавляет обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), сместив с первой позиции американку Серену Уильямс, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 7 новостей  Все новости
21 марта

В США распространяется смертельная грибковая инфекция

Ученые нашли полезные для женщин свойства авокадо

Минчанин через соцсети вербовал девушек для занятия проституцией