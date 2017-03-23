Александра Саснович обыграла Ализе Корне на теннисном турнире в Майами

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В первом круге Саснович, занимающая 120-е место в мировом рейтинге, переиграла 44-ю ракетку планеты француженку Ализе Корне в тяжелом трехсетовом поединке — 6:4, 1:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 ч. 37 мин. Следующей соперницей Александры будет 11-я ракетка мира британская теннисистка Йоханна Конта. Александра Саснович пробилась в основную сетку соревнований в Майами, одержав две победы в квалификации — над болгаркой Элицей Костовой (143-й номер рейтинга WTA) — 6:2, 0:6, 6:2 и полькой Магдой Линетт (73) — 6:4, 6:2.

Год назад этот престижный турнир выиграла лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко.

В мужском парном разряде белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи в первом раунде будут соперничать с еще одним интернациональным тандемом Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Соарес (Бразилия), посеянным под 4-м номером.