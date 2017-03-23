Александра Саснович обыграла Ализе Корне на теннисном турнире в Майами
23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович победно стартовала в основной сетке престижного турнира категории «Премьер» в американском Майами (призовой фонд — $7 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В первом круге Саснович, занимающая 120-е место в мировом рейтинге, переиграла 44-ю ракетку планеты француженку Ализе Корне в тяжелом трехсетовом поединке — 6:4, 1:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 ч. 37 мин. Следующей соперницей Александры будет 11-я ракетка мира британская теннисистка Йоханна Конта. Александра Саснович пробилась в основную сетку соревнований в Майами, одержав две победы в квалификации — над болгаркой Элицей Костовой (143-й номер рейтинга WTA) — 6:2, 0:6, 6:2 и полькой Магдой Линетт (73) — 6:4, 6:2.
Год назад этот престижный турнир выиграла лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко.
В мужском парном разряде белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи в первом раунде будут соперничать с еще одним интернациональным тандемом Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Соарес (Бразилия), посеянным под 4-м номером.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter