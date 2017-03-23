Теннисный матч турнира в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Матч первого круга престижного теннисного турнира категории Masters в Майами (призовой фонд — $7 млн) был прерван
из-за крупной игуаны, которая забралась на электронное табло, а затем выбежала на корт. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP).
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Матч первого круга между немцем Томми Хаасом и чехом Иржи Веселы был остановлен в третьем сете, когда игуана забралась на электронное табло. Данный вид пресмыкающихся широко распространен на юге штата Флорида. Работники корта пытались за хвост снять крупную ящерицу с табло, но, сопротивляясь, она выбежала на корт, после чего сотрудники стадиона поймали ее, а матч продолжился. Во время паузы в игре Хаас сделал селфи с игуаной.
В итоге немецкий теннисист уступил чеху со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. Во втором круге турнира в Майами Веселы сыграет против испанца Альберта Рамоса, который имеет 19-й номер посева.
Турнир категории Masters в Майами завершится 2 апреля.
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