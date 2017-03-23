Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29172478/
23 марта 2017, 7:59 | Теннис | ТАСС

Теннисный матч турнира в Майами прервали из-за выбежавшей на корт игуаны

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Матч первого круга престижного теннисного турнира категории Masters в Майами (призовой фонд — $7 млн) был прерван из-за крупной игуаны, которая забралась на электронное табло, а затем выбежала на корт. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP).

Крупная особь игуаны забралась на электронное табло а затем выбежала на корт. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч первого круга между немцем Томми Хаасом и чехом Иржи Веселы был остановлен в третьем сете, когда игуана забралась на электронное табло. Данный вид пресмыкающихся широко распространен на юге штата Флорида. Работники корта пытались за хвост снять крупную ящерицу с табло, но, сопротивляясь, она выбежала на корт, после чего сотрудники стадиона поймали ее, а матч продолжился. Во время паузы в игре Хаас сделал селфи с игуаной.

В итоге немецкий теннисист уступил чеху со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. Во втором круге турнира в Майами Веселы сыграет против испанца Альберта Рамоса, который имеет 19-й номер посева.

Турнир категории Masters в Майами завершится 2 апреля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
22 марта

Лебедев: законопроект для болельщиков призван устранить вакханалию на стадионах

Глава IAAF Коу находился в здании парламента во время теракта в Лондоне

Гол и передача Зайцева помогли "Торонто" победить "Коламбус" в матче НХЛ