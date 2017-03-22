Елена Остапенко не смогла преодолеть барьер стартового раунда турнира Miami Open

Встреча длилась 2 часа. За это время 19-летняя Остапенко дважды подала навылет, допустила десять двойных ошибок и сделала шесть брейков, а 26-летняя Бренгл не выполнили ни одного эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу представительницы Латвии.

Во втором раунде соревнований Miami Open Бренгл померится силами с чешкой Каролиной Плишковой.