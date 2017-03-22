Елена Остапенко не смогла преодолеть барьер стартового раунда турнира Miami Open
64-я ракетка мира, латвийка Елена Остапенко, проиграла американке Мэдисон Бренгл, занимающей 86-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 6/3, 2/6 на старте турнира в Майами.
Встреча длилась 2 часа. За это время 19-летняя Остапенко дважды подала навылет, допустила десять двойных ошибок и сделала шесть брейков, а 26-летняя Бренгл не выполнили ни одного эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала восемь
Во втором раунде соревнований Miami Open Бренгл померится силами с чешкой Каролиной Плишковой.
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