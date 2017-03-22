Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29171361/
22 марта 2017, 23:15 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Остапенко не смогла преодолеть барьер стартового раунда турнира Miami Open

64-я ракетка мира, латвийка Елена Остапенко, проиграла американке Мэдисон Бренгл, занимающей 86-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 6/3, 2/6 на старте турнира в Майами.

Встреча длилась 2 часа. За это время 19-летняя Остапенко дважды подала навылет, допустила десять двойных ошибок и сделала шесть брейков, а 26-летняя Бренгл не выполнили ни одного эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу представительницы Латвии.

Во втором раунде соревнований Miami Open Бренгл померится силами с чешкой Каролиной Плишковой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
22 марта

Мария Шарапова: В ситуации с мельдонием я виновата не меньше моего агента

Патриция Мария Тиг пробилась во второй раунд соревнований в Майами

Miami Open. Дэниэл Эванс потерпел поражение от Эрнесто Эскобедо