Miami Open. Андреа Петкович не справилась с Яной Чепеловой на старте турнира

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За это время 29-летняя Петкович ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала два брейка, а 23-летняя Чепелова выполнила два эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу немки.

Во втором круге турнира Miami Open Чепелова скрестит ракетки с американкой Коко Вандевеге.