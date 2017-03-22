Miami Open. Андреа Петкович не справилась с Яной Чепеловой на старте турнира
76-я ракетка мира, немка Андреа Петкович, в двух партиях уступила словачке Яне Чепеловой, занимающей 105-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 4/6 в первом круге соревнований в Майами.
Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. За это время 29-летняя Петкович ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала два брейка, а 23-летняя Чепелова выполнила два эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять
Во втором круге турнира Miami Open Чепелова скрестит ракетки с американкой Коко Вандевеге.
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