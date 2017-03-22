Майами. Люси Шафаржова одолела Янину Викмайер

Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время 30-летняя Шафаржова сделала шесть эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её 27-летняя соперница пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:1 в пользу чешки.

В следующем круге турнира Miami Open Шафаржова сыграет с австралийкой Дарьей Гавриловой.