Майами. Люси Шафаржова одолела Янину Викмайер
36-я ракетка мира, чешка Люси Шафаржова, преодолела барьер стартового круга соревнований в Майами, взяв верх над бельгийкой Яниной Викмайер, занимающей 67-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6 (2), 6/4.
Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время 30-летняя Шафаржова сделала шесть эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала четыре
В следующем круге турнира Miami Open Шафаржова сыграет с австралийкой Дарьей Гавриловой.
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