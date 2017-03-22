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https://sport.mail.ru/news/tennis/29171161/
22 марта 2017, 22:39 | Теннис | GoTennis.ru

Майами. Люси Шафаржова одолела Янину Викмайер

36-я ракетка мира, чешка Люси Шафаржова, преодолела барьер стартового круга соревнований в Майами, взяв верх над бельгийкой Яниной Викмайер, занимающей 67-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6 (2), 6/4.

Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время 30-летняя Шафаржова сделала шесть эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её 27-летняя соперница пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:1 в пользу чешки.

В следующем круге турнира Miami Open Шафаржова сыграет с австралийкой Дарьей Гавриловой.
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