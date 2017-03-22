Рафаэль Надаль: Я невероятно настроен на выигрыш титула в Майами

Надаль «посеян» на этом турнире под пятым номером. Испанец четыре раза выходил в финал, но не разу не одерживал в нем победу. 30-летний теннисист во втором круге встретится с победителем пары Кристиан Харрисон — Дуди Села.

— Я невероятно настроен на выигрыш титула в Майами, — приводит atpworldtour.com слова Надаля. — Был бы рад добавить победу на этом турнире к своим трофеям, но надо понимать, что силы мои небезграничны. Было четыре финала, два из них очень упорных. Сейчас я нахожусь в хорошей форме и отлично начал сезон. Нужно стараться показывать свой лучший теннис.