Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29170218/
22 марта 2017, 20:05 | Теннис | Спорт-Экспресс

Рафаэль Надаль: Я невероятно настроен на выигрыш титула в Майами

Испанец Рафаэль Надаль поделился своими ожиданиями от предстоящего турнира в Майами.

Надаль «посеян» на этом турнире под пятым номером. Испанец четыре раза выходил в финал, но не разу не одерживал в нем победу. 30-летний теннисист во втором круге встретится с победителем пары Кристиан Харрисон — Дуди Села.

— Я невероятно настроен на выигрыш титула в Майами, — приводит atpworldtour.com слова Надаля. — Был бы рад добавить победу на этом турнире к своим трофеям, но надо понимать, что силы мои небезграничны. Было четыре финала, два из них очень упорных. Сейчас я нахожусь в хорошей форме и отлично начал сезон. Нужно стараться показывать свой лучший теннис.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Мария Шарапова: Надаль поддерживал меня тёплыми словами

Мария Шарапова: Надаль поддерживал меня тёплыми словами

Экс-лидер мирового рейтинга, россиянка Мария Шарапова, ставшая главной героиней апрельского выпуска журнала Vanity Fair, рассказала на страницах издания о том, как её поддержал испанец Рафаэль Надаль после непройденного допинг-теста.
Еще 7 новостей  Все новости
19 марта

Названа причина смерти Сергея Гимаева

У Криштиану Роналду сдали нервы

Главная сенсация Кубка Гагарина